Какой напиток стоит пить ежедневно для более здорового тела после 40 лет

Соблюдение здоровых привычек, которые могут поддерживать вас в отличной форме, особенно важно, когда мы стареем.

К счастью, есть множество способов, которыми вы можете ежедневно помогать своему телу, и сюда входит регулярное употребление одного напитка: чая.

Чтобы узнать больше о том, как чай может помочь вам оставаться здоровым после 40 лет, SheFinds поговорили с зарегистрированным диетологом Лизой Ричардс, создателем диеты Candida.

Когда дело доходит до полезных напитков, Ричардс говорит, что нет ничего лучше, чем богатый антиоксидантами чай. Эти напитки веками «использовались из-за их преимуществ и лечебных целей», и они до сих пор являются фантастическим дополнением к любой диете по многим причинам. Кроме того, с таким количеством вариантов — от черного до зеленого и бесконечных травяных сортов — вы обязательно найдете тот, который вам понравится. Ричардс говорит, что, в частности, черный чай — это отличное начало, если вы хотите получить одни из лучших преимуществ для здоровья.

Польза для здоровья от черного чая

В то время как многие люди знают все о омолаживающих свойствах зеленого чая, повышающих метаболизм, Ричардс отмечает, что черный чай — еще один фантастический вариант, которому не уделяется должное внимание. «Растительные соединения, обнаруженные в черном чае, обладают высокими антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться со свободными радикалами, которые, как известно, приводят к воспалению», — говорит нам.

Низкий уровень холестерина

Одним из самых больших преимуществ черного чая является тот факт, что он помогает регулировать уровень холестерина. Когда вы пьете этот напиток на регулярной основе, Ричардс говорит, что «у вас будет меньше вредного холестерина, поскольку исследования показали, что у тех, кто ежедневно выпивает значительное количество черного чая, уровень холестерина ЛПНП ниже».

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