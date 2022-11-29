Ежедневное употребление этого овоща зимой улучшит здоровье кишечника и укрепит иммунитет

Принимая здоровые решения, которые помогают повысить иммунитет, вы можете снизить свои шансы заболеть в этом году.

Один из лучших способов поддерживать здоровье зимой – соблюдать питательную диету. На самом деле, есть один сезонный овощ, который, по словам экспертов в области здравоохранения, может помочь вам укрепить вашу иммунную систему и даже сохранить здоровье кишечника.

Чтобы узнать, какой зимний овощ лучше всего подходит для здоровья кишечника и иммунитета, SheFinds поговорили с диетологом Лизой Ричардс, создательницей диеты Candida. Она сказала, что добавление сладкого картофеля в вашу тарелку каждый день — отличная идея, благодаря всем питательным веществам, которые он предлагает.

Сладкий картофель для иммунитета и здоровья кишечника

Когда дело доходит до питательных овощей, которыми можно наслаждаться всю зиму, укрепляя свой иммунитет, нет ничего лучше, чем классический сладкий картофель. «Сладкий картофель — это питательный корнеплод, полный витамина А, клетчатки и других полезных витаминов и минералов, — говорит Ричардс. — Эти питательные вещества делают сладкий картофель отличным источником пищи для здоровья и функционирования иммунной системы».

Помимо поддержки иммунитета, сладкий картофель также обладает противовоспалительными свойствами, что делает его отличным выбором для здоровья вашего кишечника. Они также содержат большое количество как растворимых, так и нерастворимых волокон, которые могут работать вместе, чтобы помочь пищеварению, снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови. В целом, этой зимой определенно стоит добавить их в свою тарелку.

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