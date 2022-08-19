Физик рассказал, почему нельзя принимать душ во время грозы

Хотя шанс быть пораженным молнией низок, важно знать, как оставаться в безопасности во время грозы.

Во всем мире около 24 000 человек ежегодно погибают от молнии и еще 240 000 получают ранения. Большинство людей знакомы с основными мерами безопасности во время грозы, например, не стоять под деревьями или возле окна и не разговаривать по проводному телефону (мобильные телефоны безопасны).

Об этом сообщает ScienceAlert.

Но знаете ли вы, что во время грозы нельзя принимать душ, ванну или мыть посуду? Чтобы понять почему, вам сначала нужно немного узнать о том, как работают грозы и молнии.

Два основных элемента вызывают грозу: влажность и поднимающийся теплый воздух, которые, конечно же, идут рука об руку с летним временем. Высокие температуры и влажность создают большое количество влажного воздуха, который поднимается в атмосферу, где может образоваться гроза.

Облака содержат миллионы капель воды и льда, и их взаимодействие приводит к возникновению молний. При этом поднимающиеся капли воды сталкиваются с падающими ледяными каплями, передавая им отрицательный заряд и оставляя себе положительный заряд.

Во время грозы облака действуют как огромные генераторы, разделяя положительные и отрицательные заряды, создавая массивное разделение зарядов внутри облаков. Когда грозовые облака движутся над Землей, они генерируют противоположный заряд в земле, и это то, что притягивает удар молнии к земле. Гроза балансирует свои заряды, и делает это, разряжаясь между положительными и отрицательными областями.

Путь этого разряда обычно имеет наименьшее сопротивление, поэтому более проводящие предметы (например, металл) с большей вероятностью будут поражены во время грозы.

Самый полезный совет на случай грозы: когда гремит гром, идите в помещение. Однако это не означает, что вы полностью защищены от шторма. Внутри есть некоторые виды деятельности, которые могут быть почти такими же опасными, как пребывание на улице во время шторма.

Если вы не сидите в ванне на улице или не принимаете душ под дождем, вас вряд ли поразит молния. Но если молния ударит в ваш дом, электричество пойдет по пути наименьшего сопротивления к земле. Такие вещи, как металлические провода или вода в ваших трубах, обеспечивают удобный проводящий путь для электричества, падающего на землю.

Душ обеспечивает обе эти вещи (воду и металл), что делает его идеальным путем для прохождения электричества. Это может превратить приятный расслабляющий душ во что-то гораздо менее расслабляющее. Центры США по контролю и профилактике заболеваний настоятельно рекомендуют людям избегать любых действий с водой во время грозы, даже мытья посуды, чтобы снизить риск забастовки.

Есть и другие риски, на которые следует обратить внимание во время грозы. Тот, который может показаться неочевидным, опирается на бетонную стену. Хотя бетон сам по себе не обладает такой проводимостью, если он армирован металлическими балками (так называемыми «арматурными стержнями»), то и они могут обеспечить проводящий путь для молнии.

Также избегайте использования чего-либо, подключенного к электрической розетке (компьютеры, телевизоры, стиральные и посудомоечные машины), поскольку все это может создать пути для удара молнии. Как правило, если вы слышите гром на расстоянии, значит, вы находитесь достаточно близко к грозе, чтобы молния достигла вас, даже если дождя нет.

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