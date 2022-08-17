Ученые определили последние мысли человека перед смертью

Определить, что творится в голове человека перед смертью получилось совершенно случайно. Специалисты проводили непрерывную электроэнцефалографию восьмидесятилетнему пациенту, страдающему эпилепсией, чтобы выявить приступы. Однако в этот момент у мужчины произошел инфаркт, и он скончался.

Об этом пишет grodno24.

Это позволило первый раз в истории отследить активность головного мозга человека за некоторое время до и во время смерти. Как оказалось, мозг может продолжать быть активным и четко знать, что делать в последние мгновения жизни.

Измерение колебаний длилось в течение 15 минут, в том числе и в момент смерти. Специалисты подробно изучили, что происходило с ним за полминуты до и после остановки сердца. В этот момент осуществлялись изменения в разных полосах нейронных колебаний. Эти колебания, известные более как мозговые волны, являются своеобразными шаблонами ритма активности головного мозга каждого человека. Все они непосредственно принимают участие в таких когнитивных функциях как фокусировка внимания, получение данных извне и ее обработка, сновидение, формирование памяти, включая сохранение воспоминаний.

Генерируя колебания, которые относятся к восстановлению памяти, мозг может находить и воспроизводить самые важные воспоминания из жизни умирающего человека. Это похоже на то, как человек перед смертью говорит о самых значимых для него вещах.

Невзирая на то, что этот эксперимент оказался уникальным, поскольку до этого момента никому еще не удавалось наблюдать за мозговой активностью человека в процессе смерти, ранее схожие колебания отслеживались у лабораторных крыс. Таким образом, можно предполагать, что, когда живой организм умирает, головной мозг разных видов способен организовывать и выполнять определенный биологический ответ.

Поэтому, когда человек умирает и его глаза закрываются, в этот момент в его голове воспроизводятся все самые счастливые момент его жизни.

Ранее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков. В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.

Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране. Открытия были сделаны во время пятого археологического сезона, проведенного в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур в стратегическом географическом пункте, через который проходит главная караванная дорога с севера на юг.