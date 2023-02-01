Физики заявили, что времени может не существовать

Физики считают, что времени может вовсе не быть. Исследователи утверждают, что времени нет места в новых формулах для объединения квантовой механики и теории относительности.

Об этом пишет SciTechDaily.

Эксперт Австралийского католического университета Сэм Барон заявил, что физика пребывает в кризисе. На протяжении прошлого века ученые объясняли Вселенную с помощью двух чрезвычайно успешных теорий: общей теории относительности и квантовой механики. По его словам, квантовая механика успешно обосновывает работу в невероятно крошечном мире частиц и их взаимодействия. При этом, общая теория относительности описывает общую картину гравитации и движения объектов.

Данные теории во многом противоречат друг другу. Поэтому ученые считают, что их необходимо заменить одной общей. В частности, речь идет о теории «квантовой гравитации», которая должна объяснить, как гравитация работает в самом миниатюрном масштабе.

Ученые при этом отмечают, что создать новую теорию квантовой гравитации чрезвычайно сложная задача. Одной из таких попыток была теория струн. Она заменила частицы струнами, вибрирующими в 11 измерениях. Однако теория струн столкнулась с некоторыми сложностями. Теория описывает Вселенную, схожую с нашей, но не предоставляет никаких четких предсказаний, которые можно было бы проверить в ходе экспериментов. Таким образом, выдвинутую теорию невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, добавили ученые.

Наиболее известным подходом после этого стала петлевая квантовая гравитация. Она гласит, что ткань пространства и времени состоит из сети очень маленьких дискретных фрагментов, иными словами «петлей». Одной из самых весомых особенностей петлевой квантовой гравитации является упразднение времени.

«Петлевая квантовая гравитация не единственная теория, которая исключает время. Ряд других подходов также упраздняет время как фундаментальные аспект реальности. В теориях физики нет никаких столов, стульев и даже людей, и тем не менее мы по-прежнему знаем, что все это существует. Мы отлично знаем, что все перечисленное состоит из фундаментальных частиц, но понятия не имеем, из чего может «состоять» время. Пока мы не сможем дать четкое объяснение того, как возникает время, неясно, можем ли мы утверждать, что оно существует», — подчеркнул учены.

По его словам, исходя из этого, время может не существовать ни в одной из имеющихся теорий. Однако теории оставляют нетронутой причинно-следственную связь. То есть, физика говорит, что причинность, а не время, является основной характеристикой нашей вселенной.