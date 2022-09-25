Гарантируют плоский живот: названы три продукта, ускоряющие метаболизм

Коетчатка не только способствует здоровью пищеварения, дольше сохраняет чувство сытости и поддерживает здоровье сердца, но также может помочь увеличить скорость метаболизма. Согласно Levelshealth, «клетчатка способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот микробиомом, что может улучшить метаболическое здоровье».

Чтобы узнать о некоторых из лучших ингредиентов с высоким содержанием клетчатки, которые вы можете есть каждый день, чтобы удовлетворить свою суточную потребность и избавиться от жира на животе, SheFinds.com поговорили с диетологом Даной Эллис Ханнес.

1. Овес/овсянка

Ханнес говорит, что сытная тарелка овсянки может быть отличным источником как растворимых, так и нерастворимых волокон, которые могут сильно повлиять на ваше здоровье. Она объясняет, что растворимая клетчатка «помогает с уровнем холестерина и здоровьем сердца», в то время как нерастворимая клетчатка может «действительно помочь нам оставаться в норме», что может способствовать более плоскому животу, уменьшая газообразование и вздутие живота.

2. Семена чиа

Ищете ингредиент с высоким содержанием клетчатки, которую можно смешать с овсянкой, чтобы добиться самого плоского живота? Не берите ничего, кроме ускоряющих обмен веществ семян чиа. «Семена чиа — одни из тех семян, которые имеют безумно много преимуществ для здоровья, — восторгается Ханнес, отмечая, что этот ингредиент «богат клетчаткой […] и что еще одним действительно большим преимуществом семян чиа является высокое содержание растительных омега-3 (АЛК), которые всем нам нужны для здоровья». Тот факт, что клетчатка и белок в семенах чиа могут дольше сохранять чувство сытости, является еще одной причиной, по которой они могут способствовать снижению веса.

3. Эдамаме

Поедание эдамаме — еще один фантастический способ добавить в свой рацион больше клетчатки и белка. «Это зеленые соевые бобы, которые не только богаты клетчаткой (8 граммов на чашку), но и белком (17 граммов на чашку), — говорит Ханнес. — Многие пожилые люди беспокоятся о том, чтобы получать достаточное количество белка, что ж, это может дать вам как белок, так и клетчатку, и это очень сытно и полезно». Вы можете есть эдамаме в качестве закуски, гарнира или смешать с вашим любимым соусом.

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