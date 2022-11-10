Где сегодня в Израиле пойдут дожди

Локальные дожди еще возможны до полудня, в основном они будут слабыми.

Сегодня ожидается переменная облачность до ясности. Локальные дожди еще возможны до полудня, в основном они будут слабыми и пройдут преимущественно на севере и в центре страны. Будет небольшое повышение температуры, но она все равно будет ниже нормы для этого сезона. Вечером будет ясно или переменная облачность.

Завтра (пятница): переменная облачность до ясности. Будет еще одно небольшое повышение температуры, и она вернется к норме для сезона. Утром в северных горах будут восточные ветры.

В субботу ожидается переменная облачность. Произойдет очередное незначительное повышение температуры, в основном на прибрежной равнине и в низинах. Утром в северных и центральных горах будут дуть восточные ветры.