Астрономы определили древнейшие останки планет Млечного Пути

Эти останки были обнаружены относительно близко, всего в 90 световых годах от Земли.

Ученые использовали наблюдения за белыми карликами, чтобы идентифицировать те из них, которые «загрязнены» кусками планет и другим мусором, и нашли один из них, который существует примерно 10,7 млрдлет. Это более чем вдвое превышает возраст нашей Земли.

Исследование было опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Белый карлик — поздняя стадия эволюции звезд, подобных нашему Солнцу. Как только они больше не могут синтезировать водород, звезды сжимаются и воспламеняют гелий, заставляя их расширяться в красную гигантскую звезду. Со временем такие звезды теряют свои слабо связанные внешние слои, и если они недостаточно массивны, чтобы превратиться в сверхновую, их ядра сжимаются в белых карликов.

Планеты, которые раньше вращались вокруг исходной звезды, до этих драматических преобразований часто распадаются на части. Затем этот планетарный обломок может упасть на белого карлика, изменив его химический состав таким образом, который смогут измерить астрономы.

«Мы находим самые старые звездные остатки в Млечном Пути, которые загрязнены планетами, когда-то похожими на Землю. Удивительно думать, что это произошло в масштабе 10 млрд лет, и что эти планеты умерли задолго до того, как Земля была сформирована», — говорится в заявлении ведущего автора Эббигейл Элмс, аспиранта Уорикского университета.

Команда идентифицировала «красный» белый карлик WDJ2147-4035, возраст которого оценивается в 10,7 млрд лет, который провел 10,2 млрд лет как белый карлик. Среди тяжелых элементов, присутствующих на этой звезде, были натрий, литий и калий, а также потенциальный углерод. Объект действительно вызывает недоумение, и не только потому, что он загрязнен.

«Красная звезда WDJ2147-4035 — загадка, так как аккрецированные планетарные обломки очень богаты литием и калием и не похожи ни на что известное в нашей Солнечной системе. , его старость и тот факт, что он обладает магнитными свойствами, делают его чрезвычайно редким», — продолжил Элмс.

Команда также идентифицировала второй загрязненный белый карлик, «голубую» звезду WDJ1922+0233. Обе звезды являются самыми холодными загрязненными белыми карликами на сегодняшний день. Состав планетарного мусора от этого второго объекта намного больше соответствует континентальной коре Земли. Белый карлик кажется голубым из-за своеобразной смеси гелия и водорода в его атмосфере.

«Когда эти старые звезды сформировались более 10 млрд лет назад, Вселенная была менее богата металлами, чем сейчас, поскольку металлы образуются в эволюционировавших звездах и гигантских звездных взрывах. Два наблюдаемых белых карлика открывают захватывающее окно в планетарное формирование в бедная металлами и богатая газом среда, которая отличалась от условий, когда формировалась Солнечная система», — сказал старший автор профессор Пьер-Эммануэль Тремблей из Уорикского университета.

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