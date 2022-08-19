Генсек ООН впервые прибыл в Одессу

В пятницу, 19 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Одессу. Визит происходит на следующий день после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове.

Об этом сообщает CNN.

В ходе визита генсек ООН приехал в один из одесских портов, а также поднялся на борт судна и осмотрел его груз.

«Очень грустно видеть, как значительные мощности этого крупного порта не используются полностью. Мне грустно, потому что не реализуется тот потенциал, который этот порт, этот город имеет для вашей страны, для вашего региона. Я надеюсь, что скоро смогу вернуться и увидеть, что все терминалы загружены и что в городе кипит жизнь», — отметил Гутерреш.

Накануне генсек ООН сообщил, что существуют признаки того, что мировые продовольственные рынки начинают стабилизироваться после соглашения об обеспечении безопасного прохода торговых судов из украинских портов Черного моря.

«Пока мы говорим, о более 560 тысячах тонн зерна и других продуктов питания, произведенных украинскими аграриями, которые поступают на рынки по всему миру», — сказал Гутерреш.

Ранее Курсор сообщал, что 18 августа, во Львове состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерришем, на которой они обсудили вопрос «зернового коридора», а также ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Зеленский призвал ООН обеспечить Запорожской АЭС сохранность, безопасность и полное освобождение стратегического объекта от российских оккупантов.

Также вместе с Гутерришем они обсудили возможные направления реализации зерновой инициативы и возможность освобождения украинских бойцов, которые находятся сейчас в российском плену.

Также Курсор сообщал, что результатом переговоров президента Украины Зеленского с президентом Турции Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове в четверг стало подтверждение однозначной поддержки Украине.