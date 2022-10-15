Гинеколог рассказала о секретах стройности после 40 лет

После 40-летнего возраста обмен веществ замедляется, поэтому женщинам становится сложнее следить за своим весом. Но все же есть возможность сохранять фигуру в норме. Хирург-гинеколог Вера Коренная назвала два важных аспекта.

Об этом сообщает издание «Газета».

По словам специалиста, в этом может помочь режим питания, в котором должны быть правильно сбалансированы жиры, белки и углеводы. Можно взять с собой на работу несколько маленьких контейнеров с едой. Съедать их содержимое нужно в течение дня, открывая по контейнеру каждые 2-3 часа. Таким образом можно избежать длительных перерывов и избегать «обжорства» в ночное время.

Она отметила, что нельзя допускать очень больших перерывов между приемами пищи. А еще не нужно сокращать количество суточных калорий до минимума. Все это, наоборот, способствует отложению жиров в самых проблемных местах.

И вторым важным аспектом является полноценный сон. Необходимо, чтобы организм успевал восстанавливать силы, а еще здоровый и качественный сон благоприятно отражается на обмене веществ и уровне гормонов.

«Курсор» писал ранее, что набор лишнего веса связан не только с малой физической активностью и неправильным питанием, но часто и с режимом сна. Люди, которые плохо или мало спят, часто имеют лишний вес.