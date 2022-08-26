Медики указали на неожиданный фактор набора веса: дело не в еде

Недостаток сна и бессонница могут привести к ожирению. Потому если хотите сохранить стройность — наладьте режим сна и спите не менее 7 часов.

Американские медики выяснили, что набор лишнего веса связан не только с малой физической активностью и неправильным питанием, но часто и с режимом сна. Люди, которые плохо или мало спят, часто имеют лишний вес.

Об этом пишет Express, передает Корреспондент.

Специалисты отметили, что опасно как недосыпание, так и чрезмерный сон. Во время исследования специалисты выявили четкую связь между пятью или менее часами сна каждую ночь и значительным увеличением висцерального жира (жир вокруг внутренних органов) у лиц моложе 40 лет.

Оказалось также, что восемь и более часов сна связаны с увеличением висцерального жира, который, в свою очередь, повышает риск метаболического синдрома – набора состояний, способствующих развитию сердечных заболеваний.

Для эффективного контроля веса врачи рекомендуют спать каждую ночь от шести до восьми часов, поддерживать регулярную физическую активность умеренной интенсивности (не менее 30 минут) и сбалансированно питаться.

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