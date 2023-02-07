Глава МИД Египта выступил с жестким призывом к Израилю по поводу Палестины

Самех Шукри попросил вмешательства международного сообщества во главе с Европейским союзом, чтобы положить конец нынешнему состоянию напряженности и «нападениям на палестинцев».

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри призывает Израиль «прекратить принимать односторонние меры против Палестины».

Об этом дипломат заявил во вторник, 7 февраля, после встречи с делегацией «Исламского джихада» во главе с лидером организации Зиадом аль-Нахалой в Каире, информирует портал inn.co.il.

В частности, Шукри предупредил о «серьезных последствиях продолжающейся эскалации для безопасности и стабильности в регионе».

Также глава МИД Египта попросил вмешательства международного сообщества во главе с Европейским союзом, чтобы положить конец нынешнему состоянию напряженности и «нападениям на палестинцев».

В свою очередь в заявлении «Исламского джихада» говорится, что переговоры в Каире были сосредоточены на «ситуации на местах в Иудее и Самарии и в Иерусалиме, а также на политических событиях и важности реализации национального единства для борьбы с экстремистским правительством в Израиле».

В организации также подчеркнули «неизменную позицию в отношении борьбы с «агрессией» против палестинского народа».

Как сообщал Курсор, после восхождения Бен-Гвира на Храмовую гору египетское руководство может отказаться от посредничества в потенциальной сделке по обмену заключенными с ХАМАСом. Так, попытки Биньямина Нетаниягу обуздать Бен-Гвира стали особенно проблематичным вопросом для президента Египта.

Во время разговора с Нетаниягу Абдель Фаттахом ас-Сиси подчеркнул «необходимость избегать любых мер, которые могут привести к напряженной ситуации и осложнить ситуацию в регионе».

Когда Египет выразил недовольство визитом Бен-Гвира, в Израиле ответили, что это было связано с соображениями сохранения коалиции и что Нетаниягу по прежнему привержен поддержанию тесных связей с египетским руководством.

Ранее Курсор писал, что стало известно о реакции Египта на восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору.