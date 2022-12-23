Горит москва: опубликовано видео пожара воинской части в столице рф

Продолжаются необъяснимые пожары на территории россии. На этот раз загорелся объект на востоке москвы.

В восточном административном округе москвы* загорелась военная часть.

Об этом сообщили российские СМИ.

Видео пожара российские источники опубликовали в сети. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению пришлось привлечь около десятка пожарных расчётов.

Сообщается, что огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории части. Причина возгорания неизвестна. Начато расследование.

Ранее Курсор писал, что путин выступил перед журналистами: главные заявления. Президент путин пообщался с журналистами после заседания Государственного совета по вопросам молодежной политики.

Также мы сообщали, что эксперт рассказал про ракеты «без мозгов», которые достала из запасов рф. Россия испытывает дефицит боеприпасов, поэтому начала использовать ракеты из старых запасов. Из своих закромов армия агрессора даже достала ракеты «без мозгов».

Кроме того, редакция информировала, что окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины. Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков уверяет, что якобы узнал о вторжении только после того, как войска рф начали утром 24 февраля заходить на украинскую территорию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!