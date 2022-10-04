«Гормон любви» окситоцин может помочь склеить разбитые сердца — новое исследование

Окситоцин, который иногда называют «гормоном любви», может буквально исцелять разбитые сердца. В новом исследовании клеток данио и человека ученые обнаружили, что гормон, вырабатываемый мозгом, может помочь регенерации сердечной ткани после травмы и, по словам исследователей, теоретически может когда-нибудь использоваться для лечения сердечных приступов.

Новое исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Однако, поскольку новое исследование проводилось в аквариумах и лабораторных чашках, эта теоретическая трактовка все еще далека от реализации.

Окситоцин получил прозвище «гормон любви» или «обнимашек» за его известную роль в создании социальных связей и доверия между людьми, и его уровень часто повышается, когда люди обнимаются. Тем не менее, так называемый гормон любви также выполняет множество других функций в организме, таких как запуск сокращений во время родов и последующая стимуляция лактации. Согласно обзору, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology за 2020 год, окситоцин также помогает защитить сердечно-сосудистую систему от травм, снижая кровяное давление, уменьшая воспаление и рассеивая свободные радикалы, реактивный побочный продукт нормального клеточного метаболизма.

Новое исследование подчеркивает еще одно потенциальное преимущество окситоцина: по крайней мере, у рыбок данио гормон помогает сердцу заменить поврежденные и мертвые кардиомиоциты, мышечные клетки, которые приводят в действие сердечные сокращения. Ранние результаты на клетках человека намекают на то, что окситоцин может вызывать аналогичные эффекты у людей, если его вводить в нужное время и в нужной дозе.

Авторы исследования отмечают в своем отчете, что сердце имеет очень ограниченную способность восстанавливать или заменять поврежденные или мертвые ткани. Но несколько исследований показывают, что после травмы, такой как сердечный приступ, подмножество клеток в самой внешней оболочке сердца, называемой эпикардом, приобретает новую идентичность. Эти клетки мигрируют вниз в слой сердечной ткани, где находятся мышцы, и трансформируются в стволовые клетки, которые затем могут превращаться в несколько типов клеток сердца, включая кардиомиоциты.

Этот процесс в основном изучался на животных, и есть некоторые свидетельства того, что он может происходить и у взрослых людей. К сожалению, если этот процесс действительно происходит у людей, он, по-видимому, развивается слишком неэффективно и в слишком малом количестве клеток, чтобы привести к значимой регенерации тканей после сердечного приступа, говорится в заявлении авторов исследования.

Авторы предполагают, что каким-то образом стимулируя трансформацию большего количества эпикардиальных клеток в кардиомиоциты, ученые могут помочь сердцу восстановиться после травмы. Ученые обнаружили, что они могут запустить этот процесс в клетках человека в лабораторных условиях, подвергнув их воздействию окситоцина. Они также протестировали 14 других гормонов, вырабатываемых мозгом, но ни один из них не смог уговорить клетки привести клетки в желаемое стволообразное состояние, необходимое для образования новых кардиомиоцитов.

Затем команда провела последующие эксперименты с рыбками данио, рыбами из семейства гольянов, известными своей впечатляющей способностью регенерировать ткани своего тела, включая мозг, кости и сердце. Команда обнаружила, что в течение трех дней после сердечной травмы мозг рыб начал вырабатывать окситоцин как сумасшедший, производя в 20 раз больше, чем до травмы. Затем гормон попал в сердце, подключился к его рецепторам и запустил процесс трансформации эпикардиальных клеток в новые кардиомиоциты.

Эти эксперименты дают ранние намеки на то, что окситоцин может играть ключевую роль в восстановлении сердца после травмы, и, усиливая его действие, ученые могут разработать новые методы лечения для улучшения восстановления пациентов после сердечных приступов и снижения риска сердечной недостаточности в будущем, заключили авторы.

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