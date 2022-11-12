Гороскоп на 12 ноября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Туз Мечей

На этой карте изображена римская богиня мудрости Минерва. С одной стороны, она символизирует честность и неподкупность, но с другой – битву (на это указывает символ меча).

Об этом пишет Слова и фразы.

Сегодня Таро обещают вам озарение, прозрение, внезапную вспышку в сознании, когда вы захотите произнести: “Эврика! Как же я раньше до этого не додумался!” Это понимание может открыть для вас новый путь. Так или иначе, день принесет массу возможностей для трансформаций и роста. Не упустите этот шанс!

Телец – Звезда

Эта карта – глоток свежего воздуха, желанный отдых после долгого пути, рассвет после темной ночи. Возможно, в последнее время вам пришлось столкнуться с множеством трудностей, казалось, что им не будет конца, что цели не достичь. Но именно сегодня вы поймете, что всё складывается прекрасно. Это испытание было необходимо для того, чтобы награда была по-настоящему ценной. Этот день будет наполнен надеждой, спокойствием и ясным пониманием своих целей.

Близнецы – Десятка Мечей

Если говорить в целом, то на карте интеллект убивает своего хозяина – человека. Разумеется, никто вас сегодня не убьет, но все же Таро рекомендуют вам серьезно задуматься о том, какое значение вы придаете своему уму, аналитическим способностям, логике. Похоже, вы слишком переоценили их, хотя наверняка сталкивались с ситуациями, когда мгновенная вспышка интуитивного прозрения позволяла найти ответ намного быстрее, чем долгие размышления.

Рак – Смерть

Эта “веселая” карта не предвещает смерть. Вы не поверите, но она имеет очень позитивный смысл. Прежде всего, сегодня вам рекомендуется “похоронить” всё то, что мешает прогрессу и движению вперед. Например, убеждения, которые больше не имеют никакого отношения к реальности, люди, которые демотивируют и тянут вас вниз, вещи, которые загромождают ваше жизненное пространство и не дают вдохнуть свободно. Займитесь такой “уборкой”, и результат не заставит себя долго ждать.

Лев – Король Монет

Прекрасная карта. Зрелость и решительность – вот ее основные характеристики. Сегодня вам представится возможность активно влиять на процесс, прежде всего, в материальном плане. У вас есть мудрость и понимание того, в каком направлении необходимо двигаться, а также, как нивелировать негативные тенденции и реальные опасности на пути к цели. Если вы бизнесмен, то эта карта может говорить о том, что вы вывели свой бизнес на тот уровень, когда вмешательство уже не требуется. Механизм отлажен и прекрасно работает.

Дева – Девятка Жезлов

Вам выпала очень интересная карта. Она – о победе, которая не за горами. На ней изображен воин, который сел передохнуть, сняв доспехи. Он охраняет 8 жезлов, а еще один держит в руке, чтобы защититься от врагов. Лестница, уходящая ввысь – символ скорого достижения цели. Таро рекомендуют сегодня сделать небольшую передышку, но все же не терять контроль над ситуацией и оставаться в тонусе. До вашей вершины – всего несколько шагов.

Весы – Королева Жезлов

На карте изображена сильная личность, которая, с одной стороны, умеет добиваться цели, а с другой, не выставляет напоказ свои чувства и убеждения (женщина носит маску). Сегодня вам потребуется концентрация, решительность, вера в свои силы – впрочем, они у вас уже есть. Но главная рекомендация Таро состоит в том, чтобы следовать своей мечте. Возможно, вам кажется, что то, к чему вы стремитесь, не стоит усилий, которые вы потратите, и все же – не останавливайтесь. Примите в расчет фактор случайности и судьбы.

Скорпион – Император

На карте изображен город мечты, а над ним возвышается тот, кто все это создал и кто всем этим управляет. Карта символизирует власть в широком смысле слова, а также идею управления и упорядочивания структур. Сегодня Таро предлагают вам подумать о том, каковы ваши отношения с теми, кто обладает властью – начиная от вашего непосредственного руководителя и заканчивая высшими государственными институтами.

Стрелец – Жрица

Вам выпала самая мистическая карта колоды. На ней изображена женщина, погруженная в транс. В ее руках – стеклянный шар, над головой – луна, от которой она черпает энергию. Сегодня Таро рекомендуют вам исследовать собственное подсознание, которому, как говорят, известно намного больше, чем “дневному” сознанию. Общий настрой карты передает настрой ума, который впервые столкнулся с вещами, которые объяснить не в силах. Страх и растерянность. И все же не бойтесь. В конце концов, это ведь ваши собственные глубины, не правда ли?

Козерог – Восьмерка Мечей

Достаточно посмотреть на эту карту, чтобы понять: позитивной ее никак не назовешь. На ней изображена обнаженная женщина в прозрачном пузыре, который вот-вот проткнут мечи. Пузырь – символ предубеждений, сознательных установок, которые не соответствуют действительности. Мечи – реальность, которая стремиться ворваться в ваш воображаемый мир. Да, иногда правда может ранить, но все же это лучше, чем иллюзия.

Водолей – Туз Монет

Шикарная карта! Она – о помощи Неба в ваших начинаниях, прежде всего, в тех, которые связаны с материальными вещами, здоровьем, питанием, тренировками и тому подобным. Сегодня вы можете получить всё, что необходимо для успешного развития в этих направлениях. Кстати, накачанный мужчина с впечатляющими бицепсами (римский бог-кузнец Вулкан) может намекать на то, что тренажерный зал вас все-таки дождется.

Рыбы – Королева Мечей

Женщина, изображенная на карте, символизирует стремление к независимости, перфекционизм, а также диктат ума. Подумайте, почему для вас так важно быть идеальным? Почему вы боитесь допустить ошибку? Почему вы хотите остаться в одиночестве в своем кресле руководителя? Почему вы убеждены в том, что только умом можно понять этот мир? Вспомните о массе примеров, которые доказывают обратное. Таро рекомендуют совершить прорыв в сознании.