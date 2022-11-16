Ходьба на цыпочках способствует быстрому похудению — ученые

Американские ученые из университета Юты доказали, что регулярная ходьба на цыпочках способствует активному похудению. Специалисты советуют ходить таким образом ежедневно по пять минут, чтобы поддерживать свое тело в тонусе.

Об этом пишет Science Daily.

В проведенном эксперименте приняли участие 27 человек в возрасте от 20 до 40 лет. Все добровольцы занимались различными видами бега или ходьбы. Экспертам удалось установить, что люди, которые ходили с опорой на пятку, тратили энергии меньше других участников исследования. А те, кто перемещался на носках, расходовали на 83% энергии больше.

По словам специалистов, ходьба на цыпочках повышает активность мышц голеностопного сустава, спины, колен и бедер. Ученые считают, что результаты их исследования помогут, в частности, врачам, специализирующимся на лечении проблем со спиной и опорно-двигательным аппаратом.

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