Названа худшая «ультраобработанная» пища, которая замедляет процесс похудения

Какими бы вкусными ни были обработанные продукты (кто не любит хорошую замороженную пиццу или хрустящую горсть картофельных чипсов?), они могут серьезно сказаться на нашем общем здоровье, и их особенно следует избегать тем, кто хочет сбросить несколько лишних килограммов.

Хирург общей практики, доктор Антонио Куэва, определяет ультраобработанные продукты как «те продукты, которые сильно обработаны и содержат мало цельных ингредиентов, если вообще содержат их». Никогда не стоит бросать их в продуктовую корзину, так как они, как правило, содержат много калорий, сахара и жира, не обеспечивая никакой питательной ценности. «Когда вы регулярно едите их слишком много, вы можете в конечном итоге набрать вес, а также подвергнуть себя риску других проблем со здоровьем, таких как диабет 2 типа и болезни сердца», — сказал он порталу SheFinds.com. От замороженных продуктов до сладких десертов и соленых закусок, есть множество нездоровых обработанных продуктов, которые могут соблазнить вас, когда вы просматриваете полки продуктового магазина. Тем не менее, один вариант, который Куэва считает одним из худших для вас, может стать для вас неожиданностью: переработанное мясо.

Обработанное мясо

«Одним из худших продуктов ультрапереработки является переработанное мясо, — говорит доктор Куэва. — Это включает копченое, вяленое или соленое мясо, а также мясо в упакованном виде, например, хот-доги, колбасы и мясные деликатесы».

Итак, что же делает это мясо таким опасным для вашего общего здоровья и целей по снижению веса? В основном виновато содержание жира и соли. «Обработанное мясо содержит много нездоровых насыщенных жиров и натрия, что может увеличить риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем. Более того, оно часто содержит много калорий, что может затруднить поддержание здорового веса, если вы едите эти продукты регулярно», — предупреждает Куэва.

К счастью, не все виды мяса сопряжены с этими рисками. Есть масса здоровых вариантов. «В качестве более здоровой альтернативы выбирайте более постное, необработанное мясо, такое как курица или рыба», — предлагает Куэва. Вы также можете использовать растительные варианты, такие как бобы и чечевица. Как он отмечает, эти альтернативы содержат меньше калорий и жира и даже предлагают большое количество клетчатки и других питательных веществ, которые могут помочь вам в вашем путешествии по снижению веса.

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