Илон Маск арендовал Замок Дракулы в Румынии

Американский миллиардер решил оригинально отпраздновать Хэллоуин в этом году и для этого взял в аренду румынский замок Бран, также известный как Замок Дракулы.

Об этом сообщает PRO TV News.

У бизнесмена есть ещё один повод для радости – его недавнее приобретение соцсети Twitter, а потому неудивительно, что он хочет с шиком отпраздновать Хэллоуин. По слухам, Маск решил пригласить актрису Анджелину Джоли и диджея Джулию Сандсторм. Судя по Instagram последней, она согласилась отправиться в Румынию, потому что недавно опубликовала фото с этой страны. Так, она продемонстрировала номер в отеле в Бухаресте и то, как она путешествовала по окрестностям замка Бран.

Помимо этого, к празднованию могут присоединиться основатели PayPal Питер Тиль и Google Сергей Брин – американский бизнесмен, эмигрировавший в 6-летнем возрасте вместе со своими родными из СССР. По информации журналистов, всех гостей разместили в роскошном гостевом доме в замке Бран.

На присутствие многих знаменитостей указывает тот факт, что некоторые частные вертолеты недавно сделали запрос на посадку возле Замка Дракулы. Помимо этого, в статье сказано, что в указанном месте планируют провести частную вечеринку с сотней гостей, среди которых будут звёзды Голливуда, некоторые миллиардеры и бизнесмены.

Отметим, что замок находится в местечке Бран в 30 км от Брашова, на границе Мунтении и Трансильвании. Его построили в конце XIII века своими силами и за собственные деньги местные жители, за что их освободили от уплаты налогов в казну государства в течение нескольких веков. В 1622—1625 годах дополнительно достроили две защитные башни.

Замок Бран служил стратегической оборонной крепостью. Согласно преданию, во внутреннем дворике есть колодец, который ведёт к подземным помещениям. Также существует легенда, что здесь во время своих походов ночевал известный воевода Влад Цепеш-Дракула.

Также «Курсор» сообщал о том, что компания Илона Маска использует для транспортировки своих спутников украинские самолеты.