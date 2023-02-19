Иран обогатил уран почти до уровня, необходимого для разработки ядерного оружия — МАГАТЭ

В январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что Иран обогатил уран до 84%.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

Отмечается, что это всего на 6% меньше уровня, необходимого для разработки ядерного оружия.

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.