Исследователи раскрыли пользу веганства для женщин в пожилом возрасте

Для многих женщин менопауза становится трудным испытанием. Во время нее внезапно появляются приступы жара. Справиться с ними, как говорят исследователи, может веганская еда.

Об этом пишет IFL Science.

Комитет врачей в Вашингтоне провел испытания в рамках «Женского исследования облегчения вазомоторных симптомов». В этом проекте участвовали 84 женщины в постменопаузе – периода, когда наступает последний день менструации. Их разделили на две группы. Первая получала веганскую диету с низким содержанием жира. В свою очередь вторая группа питалась как обычно.

У первой группы были потрясающие результаты. У женщин почти 8 из 9 вспышек жара исчезли. У некоторых симптомы исчезли полностью. Ведущий доктор исследования Нил Барнард отметил, что полного понимания, как это работает, нет. Но он сказал, что, вероятно, 3 элемента являются ключевыми:

Избегание продуктов животного происхождения;

Уменьшение жира;

Добавление порции соевых бобов.

Вспышки – один из самых распространенных симптомов менопаузы. В определенный момент женщины могут ощущать невероятный жар. Лицо, шея и грудь нагреваются настолько, что становятся красными. Есть признаки ускоренного сердцебиения, беспокойства и волнения. Потом все это внезапно исчезает.

Симптом приводит к гормонам – их уровень постоянно колеблется. Сейчас это преимущественно лечат добавками эстрогена. В то же время прием гормональных препаратов может быть рискованным для пожилых женщин. Последнее время врачи ищут эффективное негормональное вмешательство.

Новое исследование подталкивает рассматривать изменение диеты для лечения проблемных вазомоторных симптомов. Пока что его результаты умеренные. И факторы влияния, ответственные за такой эффект, определить можно не сразу.

Есть некоторые подсказки в литературе. Известно, что соя содержит соединения под названием изофлавоны, тип фитоэстронов. Это растительные соединения с эстрогенообразной структурой. Они взаимодействуют с естественными эстрогенами в организме разными способами, поэтому, возможно, высокий уровень сои имеет нечто общее с эффектом.

«Курсор» писал ранее, что кетогенная диета может быть чем больше, чем просто модным трендом. Исследование показало, что рацион с высоким содержанием углеводов значительно снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом.