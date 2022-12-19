В Конгрессе США рекомендуют объявить уголовные обвинения Трампу из-за штурма Капитолия

Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года рекомендовал Министерству юстиции выдвинуть четыре уголовных обвинения против бывшего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Wahington Post.

По словам члена комитета, демократа Джейми Раскина, конгрессмены рекомендуют привлечь Трампа, а также его адвоката Джона Истмана и еще нескольких других лиц к уголовной ответственности за нарушение четырех федеральных уголовных законов:

влияние или препятствование официальной процедуре правительства США;

сговор с целью введения в заблуждение правительства США;

незаконные, сознательные или добровольные ложные заявления федеральному правительству;

помощь или участие в мятеже против Соединенных Штатов.

Кроме того, комитет Палаты представителей одобрил отчет по собственному расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года, после чего проголосовал за перерыв в работе.

Стоит отметить, что рекомендации комитета Палаты представителей не будут иметь юридического веса, а Минюст США, который уже ведет уголовное расследование действий Трампа, связанных с событиями 6 января, не обязан их рассматривать. Однако в Конгрессе надеются, что их вклад может повлиять на принятие ведомством решений.

Как сообщал Курсор, бывший президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал еврейских лидеров США. В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп поделился ссылкой на статью еврейского радиоведущего Уэйна Рута, в которой тот раскритиковал американских евреев за якобы «газлайтинг» Трампа после его недавней встречи с рэпером Канье Уэстом и белым националистом Ником Фуэнтесом.

«Спасибо, Уэйн — вы великолепны, но как быстро еврейские лидеры забыли, что я был лучшим президентом для Израиля. Им должно быть стыдно за себя. Это отсутствие лояльности к своим лучшим друзьям и союзникам является причиной того, что многие члены Конгресса и многие другие перестали поддерживать Израиль», — написал Трамп.

Также Курсор информировал о том, что компания Дональда Трампа была признана виновной в налоговом мошенничестве за то, что помогала руководителям уклоняться от уплаты налогов на щедрые привилегии, такие как квартиры на Манхэттене и роскошные автомобили, что является значительным отказом от финансовой практики в бизнесе бывшего президента.