Конгресс вынес решение по причастности Трампа к штурму Капитолия

Авторы отчета за 18 месяцев опросили более тысячи свидетелей, провели 10 слушаний и получили более миллиона страниц документов.

Комитет Конгресса США, расследующий штурм Капитолия США в 2021 году, обнародовал финальный отчет своего расследования.

Об этом сообщает Hromadske.

Отмечается, что авторы анализа возлагают вину за нападение непосредственно на бывшего президента США Дональда Трампа и рекомендует запретить ему занимать государственные должности в будущем.

Авторы отчета за 18 месяцев опросили более тысячи свидетелей, провели 10 слушаний и получили более миллиона страниц документов.

Так, двухпартийный комитет из девяти членов заявил, что штурм Капитолия и связанные беспорядки серьезно угрожали демократии и «поставили под угрозу жизнь американских законодателей».

В заключении комитет возложил вину за штурм Конгресса 6 января 2021 непосредственно на Трампа и рекомендовал Минюсту открыть производство против него по 4 статьям: препятствование официальному заседанию Конгресса, заговор в целях обмана Соединенных Штатов, ложные заявления и пособничество или подстрекательство.

Кроме того, комитет рекомендует запретить Трампу занимать государственные должности в будущем. Для создания этого отчета комитет, среди прочих, опросил должностных лиц и сотрудников администрации Трампа, а также членов его семьи. Сам Трамп не сотрудничал с комиссией и назвал финальный отчет после его публикации «охотой на ведьм».

Как сообщал Курсор, на днях бюджетный комитет Палаты представителей США, который контролируют демократы, на днях обнародовал отчет касательно проверки налоговых деклараций бывшего президента Дональда Трампа за срок с 2015 по 2020 годы.

Обнародование налоговых деклараций Трампа — это почти завершение четырехлетней судебной борьбы, которую демократы развернули против Трампа.

Также Курсор писал о том, что Трамп должен передать налоговые декларации комитету Конгресса. Верховный суд США постановил, что бывший президент Дональд Трамп должен передать свои налоговые декларации комитету Палаты представителей, который запрашивает их более трех лет.