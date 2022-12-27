Из фсб выгнали генерала, который «пожалел» о войне рф против Украины

Эдуард черновольцев, в частности, курировал нии-2 фсб, где в тайной лаборатории разрабатываются яды. Его сотрудники подозреваются в отравлении алексея навального.

В россии отправили в отставку начальника научно-технической службы фсб генерал-полковника эдуарда черновольцева. Одной из возможных причин увольнения называют его недовольство из-за начала войны рф против Украины Об этом сообщает The Insider.

Отмечается, что в подчинении российского генерала находился 8-й центр фсб (защита информации), центр специальной техники фсб и управление специальной связи фсб.

Также черновольцев курировал нии-2 фсб, где в тайной лаборатории разрабатываются всяческие яды. Его сотрудники подозреваются в отравлении российского оппозиционера алексея навального.

По официальной версии, черновольцева якобы отправили на пенсию «по достижении пенсионного возраста», хотя, как пишет издание, в таком случае обычно дают дослужить до 70 лет.

Как рассказал источник издания в фсб, в кремле были крайне «недовольны учащением утечек информационных баз данных», что позволило журналистам публиковать свои расследования, в том числе о приближенных президента рф владимира путина.

Другой сотрудник фсб сообщил, что проживший долгое время в Киеве черновольцев «очень сожалел о начале специальной военной операции в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко».

Как сообщал Курсор, на днях в Индии во время отдыха в возрасте 65 лет погиб депутат законодательного собрания владимирской области российской федерации павел антов.

По информации местных СМИ, чиновник выпал из окна гостиницы в штате Одиша, где отдыхал с составе туристической группы из четырех человек.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!