Из-за поломок на российском корабле астронавты застряли на МКС еще на полгода

Из-за утечек на российском корабле запуск нового космического судна для возвращения астронавта NASA и двух российских космонавтов с Международной космической станции задерживается. Есть большая вероятность, что астронавты останутся на МКС на лишних полгода.

Об этом пишет The Washington Post.

Обычно экипажи меняются после шестимесячного пребывания на космической станции. Нынешний экипаж в составе астронавта NASA Фрэнка Рубио и двух российских космонавтов отправился на Международную космическую станцию на корабле «союз МС-22» ​​в сентябре. В марте они должны были возвращаться домой, но теперь дата завершения их миссии неизвестна.

Сменный экипаж должен был прибыть на МКС на следующем космическом корабле «союз МС-23». Однако после того, как на «союз МС-22» произошла утечка, «роскосмос» решил, что космонавтам небезопасно лететь домой на этом корабле.

Запуск корабля должен был состояться 19 февраля, однако был отложен на март после того, как стало известно, что на еще одном космическом корабле – грузовом «прогрессе» – также есть утечка охлаждающей жидкости. Теперь NASA и «роскосмос» изучают, что вызывает эти утечки, связаны ли они между собой, и могут ли аналогичные проблемы возникнуть у нового корабля.

До прибытия нового экипажа, по меньшей мере до сентября 2023 года, члены нынешнего экипажа должны будут оставаться на МКС. В совокупности они вынуждены будут пробыть на станции около года. В NASA заверили, что экипаж готов к этому.

«Курсор» рассказывал ранее, что на Международной космической станции за два месяца произошла уже вторая авария на космическом корабле россии. В NASA констатировали, что произошла разгерметизация системы охлаждения корабля. Пока причина утечки охлаждающей жидкости из охладительной системы неизвестна. Несмотря на аварию температура и давление на станции остается в пределах нормы и ничего экипажу МКС не угрожает, отметили в космическом агентстве.