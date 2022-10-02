Израильская AION Labs использует искусственный интеллект для оценки эффективности лекарств

Технология поможет повысить шансы на успех разработки препаратов.

Об этом сообщает Times of Israel.

Новый стартап будет работать с фармацевтическими компаниями на этапах планирования, а также на этапах клинических испытаний. Это позволит предложить свои анализы, подчеркнув «огромные возможности», связанные с объединением сильных сторон технологии искусственного интеллекта и биологии. У искусственного интеллекта, машинного обучения и вычислительной биологии есть много возможностей для продвижения понимания биологии человека в фармацевтической промышленности.

Одна из ключевых проблем заключается в том, что фармацевтические компании используют ряд нечеловеческих моделей, «некоторые из которых устарели, как мыши и крысы», в рамках исследований in vivo (проводимых на живых организмах), а также экспериментов in vitro ( в контролируемых лабораторных условиях) для оценки новых лекарств, прежде чем их можно будет испытать на людях. На этих доклинических стадиях фармацевтические компании часто полагаются на «то, что мы называем низкоразмерными данными. Они проводят испытания на мышах, они обычно используют вес, ферменты и анализы крови», чтобы принимать решения, основанные на факторах.

Специалисты используют новейшую технику, называемую экспрессией генов. Это дает исследователям больше информации; это раскрывает больше о том, что делает наркотик. Биологам сложно работать с этими методами, потому что это много данных и клеток, и у них нет методов для получения информации, которую они ищут. Идея состоит в том, чтобы предоставить автоматизированное решение, ориентированное на данные, которое может дать надежную оценку готовности предлагаемого лекарства к клиническим испытаниям.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые с помощью искусственного интеллекта назвали 10 самых серьезных угроз для человечества.