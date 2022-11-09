Израильское общество охраны природы показало чудесное фото радуги над Хайфой

Израильское общество охраны природы показало фото радуги, которую могли наблюдать сегодня жители Хайфы.

Отметим, что сегодня в Израиле ожидаются кратковременные дожди и возможны отдельные грозы с севера до пустыни Негев. С полудня возможны наводнения в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря.

Ожидается, что дожди постепенно уменьшатся. во второй половине дня, когда температура продолжает оставаться ниже сезонной нормы. Сегодня ночью ожидается переменная облачность, на прибрежной равнине возможны небольшие дожди.

Завтра будет переменная облачность, возможны небольшие локальные дожди на севере и в центре страны. Будет небольшое повышение температуры.

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