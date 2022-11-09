Ученые выяснили новые факты о химическом составе ранней Солнечной системы

Новое исследование Университета Центральной Флориды убедительно подтвердило, что выделение молекул кометами может быть результатом состава нашей Солнечной системы с самого начала. Исследованием руководила Ольга Харрингтон Пинто, докторант кафедры физики UCF, входящей в состав Колледжа наук.

Результаты были опубликованы сегодня в The Planetary Science Journal.

По словам Харрингтон Пинто, измерение соотношения определенных молекул, присутствующих после выделения газа из комет, может дать представление о химическом составе ранних солнечных систем и физической обработке комет после их образования. Выделение газа происходит, когда кометы, представляющие собой небольшие тела из пыли, камней и льда в Солнечной системе, нагреваются и начинают выделять газы.

В рамках своего диссертационного исследования Харрингтон Пинто собрала количество воды, двуокиси углерода и угарного газа из 25 комет, чтобы проверить предсказания формирования и эволюции Солнечной системы.

Это позволило изучить почти в два раза больше кометных данных о оксиде углерода/углекислом газе. Измерения взяты из различных научных публикаций. Она тщательно объединила данные, полученные с помощью разных телескопов и разных исследовательских групп, когда измерения проводились одновременно, и смогла подтвердить, что все данные были хорошо откалиброваны.

«Один из самых интересных результатов состоит в том, что кометы, находящиеся очень далеко от Солнца с орбитами в облаке Оорта, которые никогда или лишь изредка не обращались вокруг Солнца, производили в коме больше СО2 , чем СО, тогда как кометы, совершили еще много полетов близко к Солнцу, и ведут себя наоборот. Это никогда не было видно окончательно раньше», — говорит ученая.

«Интересно, что данные согласуются с предсказаниями о том, что кометы, которые находились очень далеко от Солнца в облаке Оорта, могли подвергнуться бомбардировке космическими лучами на своей поверхности настолько сильно, что это создало внешний слой, обедненный CO. Затем, после их первого или второго путешествия близко к солнцу, этот обработанный внешний слой взрывается солнцем, открывая гораздо более первозданный состав кометы , которая выделяет гораздо больше CO», — добавила она.

Исследователь говорит, что следующим шагом в работе будет анализ первых наблюдений кентавров, которые ее команда сделала с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, чтобы непосредственно измерить содержание угарного газа и двуокиси углерода и сравнить результаты с этим исследованием.

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