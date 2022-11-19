Известный диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

Вы, должно быть, пробовали каждую новую причудливую диету, чтобы уменьшить жир на животе. Если кажется, что ничего не работает, вы можете попробовать эти 5 советов по диете от эксперта.

Потеря абдоминального жира является общей целью похудения, и люди в конечном итоге пробуют всевозможные причудливые диеты и тренировки, чтобы избавиться от него. Однако, как бы мы ни старались, этот упрямый жир на животе, кажется, совсем не уходит. Но на самом деле есть несколько советов по диете, которым вы можете следовать, чтобы уменьшить жир на животе.

Известный индийский диетолог Анджали Мукерджи поделилась в своих социальных сетях 5 советами по диете, которые помогут ускорить ваш путь к более подтянутому животику.

1. Увеличьте потребление клетчатки

«Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как пшеничные отруби и овсяные отруби», — говорит эксперт.

2. Скажи нет рафинированным углеводам

По словам эксперта, лучше избегать рафинированных углеводов, таких как белый рис, белый хлеб, пирожные и пицца, поскольку они наносят ущерб вашему кишечнику. Это еще больше нарушает гормональный баланс, что способствует увеличению веса.

3. Снижайте потребление углеводов

Сократите потребление углеводов на 40 процентов, когда вам исполнится 40 лет. Это связано с тем, что с возрастом способность нашего организма сжигать углеводы в качестве топлива снижается, из-за чего мы набираем больше веса вокруг желудка.

4. Ешьте небольшими порциями, чтобы избавиться от жира на животе.

Желательно принимать пищу небольшими порциями каждые несколько часов. Мини-прием пищи составляет половину размера вашего обычного приема пищи.

5. Ешьте каждые 4 часа

Большинство экспертов говорят, что важно помнить о том, что мы едим, и они правы. Не менее важно следить за тем, когда мы едим. Прием пищи каждые четыре часа помогает улучшить обмен веществ, снижает уровень сахара в крови и дает нам чувство сытости на долгое время.

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