Как почистить картофель в мундире за две секунды: новый гениальный способ взорвал соцсети

Оказывается, все гениальное просто. Чтобы почистить клубни быстро после их готовности, надо сделать неглубокий круговой надрез посередине каждого корнеплода.
Об этом пишет Styler.
Далее залейте картофель сразу кипятком и варите до готовности как обычно.
По истечении времени кипяток надо слить и залить картофель на несколько минут холодной водой.
Далее останется только снять кожуру с обеих сторон.
«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.