Как почистить картофель в мундире за две секунды: новый гениальный способ взорвал соцсети

Почистить картофель в мундире для салата или для гарнира, конечно же не так сложно. Но это часто бывает морокой и требует времени. Сотрите как сделать это легко и быстро.

Оказывается, все гениальное просто. Чтобы почистить клубни быстро после их готовности, надо сделать неглубокий круговой надрез посередине каждого корнеплода.

Об этом пишет Styler.

Далее залейте картофель сразу кипятком и варите до готовности как обычно.

По истечении времени кипяток надо слить и залить картофель на несколько минут холодной водой.

Далее останется только снять кожуру с обеих сторон.

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