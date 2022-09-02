Как понять, что организму не хватает магния и что с этим делать

Эксперты отметили, что нехватка магния в организме снижает качество жизни и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Магний — один из жизненно необходимых элементов, поскольку он выполняет в организме более 300 химических реакций. И при его дефиците человек может почувствовать ухудшение самочувствия. Как это проявляется и как восполнить запасы микроэлемента?

Об этом сообщает издание Storinka.

Эксперты отмечают, что этот минерал поддерживает работу нервной системы, а также укрепляет иммунитет и способствует устойчивому сердцебиению. При нехватке магния в организме, как правило, начинают судороги и боль в ногах, усталость, тошнота, потеря аппетита, мигрень, аритмия.

Низкий уровень магния также может быть причиной беспокойства, гиперактивности, панических атак и резких перепадов настроения.

Если не решать проблему, то дефицит магния может привести к повышенному мочеиспусканию, постоянной усталости, сухой коже, плохому зрению и резкой потере веса.

Чтобы восполнить запасы микроэлемента в организме эксперты рекомендуют обогатить рацион шпинатом, черной фасолью, жареным миндалем, семенами чиа, коричневым рисом.

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