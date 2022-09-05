Как сохранить печень здоровой: список полезных продуктов

Врачи рекомендуют пересмотреть свое отношение к алкоголю, кофе и готовой еде (полуфабрикатам) и минимизировать их употребление. А еще стоит добавить в свой ежедневный рацион больше овощей, зелени и горьких продуктов питания.

Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Катерина Йенсен.

Эксперт рассказала о продуктах, которые помогут поддержать здоровье печени и улучшить ее сотояние.

Чеснок. Способствует активации энзимов, которые помогают печени очищаться. Также чеснок содержит 39 различных антибактериальных компонентов, которые убивают различные вредоносные бактерии. Лучше всего есть чеснок свежим.

Свекла активирует энзимы печени. Кроме того, содержит элементы, позволяющие лучше усваивать жиры. Например, если у вас красная гусиная кожа на тыльной стороне верхней части рук, то это говорит о неусвоении жиров. Если нашли такое у себя, то свекла вам (и вашей печени) в помощь.

Брокколи богата антиоксидантами и к тому же стимулирует выработку глутатиона. Глутатион, в свою очередь, помогает печени на обоих этапах ее детоксикации. Брокколи также содержит индол-3-карбитол, который помогает печени в переработке гормонов.

Грейпфрут стимулирует выработку желчи, а также помогает в очистке печени. Богат витамином С с биофлаваноидами, которые помогают этому витамину лучше усваиваться.

Руккола помогает печени вырабатывать необходимые энзимы, при помощи которых мы лучше расщепляем пищу.

Грецкие орехи увеличивают скорость кровотока, тем самым помогая печени в детоксикации нашего тела. Содержат полезные для мозга и нервной системы Омега-3 и ненасыщенные жирные кислоты.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.

Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.