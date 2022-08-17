Как справиться с бессонницей: два проверенных метода

Эксперты уверены, что приятные мелодии и звуки влияют на нервную систему и подготавливают организм ко сну. Музыка замедляет частоту сердечных сокращений и дыхания, снижает артериальное давление и даже расслабляет мышцы.
Об этом пишет cosmo.
При выборе музыки нужно учитывать свои личные предпочтения. Любимые и знакомые треки, вероятно, помогут расслабиться. Но не забывайте — мелодичные произведения тоже идеально подходят. А именно те, которые совпадают с ритмом от 60 до 80 ударов в минуту. Обычно это классические, джазовые или народные мелодии.
Есть еще дин действенный метод. Техника называется «4-7-8». Метод помогает успокоиться и расслабиться перед сном. Не знаете, как быстро уснуть ночью, попробуйте эту дыхательную технику:
Располагаем кончик языка за верхними передними зубами.
Выдыхаем воздух через рот и издаем свист.
Закрываем рот и вдыхаем воздух через нос, мысленно считая до четырех.
Задерживаем дыхание и мысленно считаем до семи.
Открываем рот и быстро выдыхаем, мысленно считая до восьми.
Повторяем этот цикл еще три раза.
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