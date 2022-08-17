Как справиться с бессонницей: два проверенных метода

Те, кто слушает по 45 минут расслабляющей музыки перед сном, быстрее засыпают, дольше спят, меньше просыпаются посреди ночи.

Эксперты уверены, что приятные мелодии и звуки влияют на нервную систему и подготавливают организм ко сну. Музыка замедляет частоту сердечных сокращений и дыхания, снижает артериальное давление и даже расслабляет мышцы.

Об этом пишет cosmo.

При выборе музыки нужно учитывать свои личные предпочтения. Любимые и знакомые треки, вероятно, помогут расслабиться. Но не забывайте — мелодичные произведения тоже идеально подходят. А именно те, которые совпадают с ритмом от 60 до 80 ударов в минуту. Обычно это классические, джазовые или народные мелодии.

Есть еще дин действенный метод. Техника называется «4-7-8». Метод помогает успокоиться и расслабиться перед сном. Не знаете, как быстро уснуть ночью, попробуйте эту дыхательную технику:

Располагаем кончик языка за верхними передними зубами.

Выдыхаем воздух через рот и издаем свист.

Закрываем рот и вдыхаем воздух через нос, мысленно считая до четырех.

Задерживаем дыхание и мысленно считаем до семи.

Открываем рот и быстро выдыхаем, мысленно считая до восьми.

Повторяем этот цикл еще три раза.

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