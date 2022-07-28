Как влияет группа крови на склонность к тромбозу

Группа крови человека может оказывать влияние на его подверженность тромбозу. К соответствующему выводу пришли американские ученые.

В ходе исследования они выяснили, что у владельцев третьей группы риск тромбоза на 45 процентов выше, чем у тех, кто имеет первую группу крови.

Об этом пишет podrobnosti.

Отмечается, что именно третья группа может быть связана с подверженностью тромбозу глубоких вен, который обычно затрагивает нижние конечности.

Тромбоз — образования внутри кровеносных сосудов, которые могут возникать как в артериях, так и в венах, объясняют ученые.

Симптомов тромбоза глубоких вен несколько. Так, меняется внешний вид кожи на ногах: она становится глянцевой или синюшной. В зависимости от места образования сгустка может отечь голень, бедро, лодыжка. Также наблюдается болезненность, тяжесть, нарушение подвижности.

При этом избежать тромбоза поможет правильное питание, нормальный распорядок сна, физическая активность, напоминают врачи. Не лишними также будут регулярные обследования у врача.

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