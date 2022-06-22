Как выглядит солнечное затмение с самолета

Во время солнечного затмения Луна закрывает (затмевает) полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. Оно возможно только во время новолуния.

Это солнечное затмение произошло в марте 2016 года.

Рейс 870 из Анкориджа в Гонолулу авиакомпании Alaska Airlines специально, уже в воздухе сменили так, чтобы пассажиры смогли пронаблюдать это явление прямо в воздухе. Как выглядит Солнечное затмение с воздуха? Можно увидеть на видео ниже:

Ранее редакция Курсора сообщала, что NASA прогнозирует взрыв ракеты Starship прямо на старте. Космический корабль компании SpaceX, возглавляемой Илоном Маском, должен стартовать в июле в рамках сотрудничества с NASA.

Кроме того, наш сайт писал, что огромная черная дыра обнаружена астрономами. Астрономы заметили огромную «черную дыру», которая постоянно увеличивается в размерах. Ее размер в 3 миллиарда раз больше Солнца, и каждую секунду она поглощает кусок материи, сопоставимый по размерам с нашей планетой.

Еще напомним, что ученые обнаружили уникальный космический объект, который движется с невероятной скоростью. Ученые изучили пульсирующую нейтронную звезду, движущуюся со скоростью около 2,25 миллиона километров в час. Объект имеет обозначение G292.0+1.8.О тметим, что в Млечном Пути есть черная дыра под названием Sgr А, которая вращается со скоростью в 86 миллионов километров в час. Это самый быстровращающийся объект в нашей галактике.