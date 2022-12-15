Как защититься от потери памяти при диабете

Диабет может повлиять на вашу память. Вот пять советов по образу жизни, чтобы справиться с этим.

Частые эпизоды гипергликемии (высокий уровень сахара в крови) могут привести к повреждению и стрессу головного мозга. Со временем кровеносные сосуды, несущие богатую кислородом кровь к мозгу, повреждаются, в результате чего к мозгу поступает слишком мало крови, что приводит к гибели клеток мозга. Это состояние называется атрофией мозга и может вызывать проблемы с мышлением, памятью и может привести к сосудистой деменции.

Health Shots обратились к доктору доктору Нехе Капур, старшему неврологу-консультанту в Азиатской больнице, чтобы узнать, как вы можете защитить свой мозг от повреждений.

1. Проходите регулярные медицинские осмотры

Многие люди не знают, есть ли у них диабет или нет. Многие люди с диабетом также не знают о повышенном уровне сахара в крови, что случается чаще, чем думает большинство людей. Посещение ежегодного осмотра у своего доктора — один из лучших способов узнать больше о своем здоровье, особенно если диабет встречается в вашей семье.

2. Белки и клетчатка должны быть включены в рацион

Уровень сахара в крови можно значительно улучшить, сочетая углеводы с продуктами с высоким содержанием белка и клетчатки. Поэтому в следующий раз, когда вы съедите тарелку простой белой пасты, подавайте ее с овощами и курицей. Или выберите упаковку миндаля, а не пачку жареных чипсов.

3. Следите за уровнем сахара в крови

Следите за уровнем сахара в крови и тщательно следуйте плану лечения, назначенному врачом. Плохой контроль уровня сахара в крови связан с ухудшением когнитивной функции. Контроль уровня сахара в крови является ключом к предотвращению осложнений диабета, включая снижение когнитивных функций.

4. Употребляйте жиры омега-3 и диету с высоким содержанием антиоксидантов.

Самые полезные продукты для защиты здоровья мозга — это продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Они также помогают предотвратить болезнь Альцгеймера и замедлить потерю когнитивных функций, уменьшая воспаление в организме. Жирная рыба, такая как лосось, тунец и скумбрия, а также орехи и семена, такие как семена чиа, льняное семя, грецкие орехи, являются примерами пищи с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Кроме того, фрукты, овощи, специи и травы в вашем рационе являются богатым источником антиоксидантов.

5. Регулярные физические упражнения

Регулярная физическая активность помогает предотвратить или отсрочить прогрессирование диабета 2 типа. Кроме того, это может положительно повлиять на чувствительность к инсулину, артериальное давление и уровень A1C.

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