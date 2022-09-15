Какие фрукты содержат наибольшее количество противораковых компонентов

Благодаря вкусу и богатству витаминов, минералов и антиоксидантов каждый должен включить фрукты в свое ежедневное меню.

К самым полезным фруктам относятся лимон, грейпфрут, лайм, апельсин и помело. В цитрусах мы можем найти, среди прочего витамин С, Е, витамины группы В, калий, медь, кальций, фосфор, магний, пищевые волокна, дубильные вещества и бета-каротин. Благодаря содержанию ценных ингредиентов они помогают снизить слишком высокий уровень плохого холестерина ЛПНП в крови, тем самым снижая риск развития атеросклероза, инсульта и инфаркта.

Об этом пишет O2.

Кроме того, они улучшают работу иммунной системы и положительно влияют на кислотно-щелочной баланс. Антиоксиданты, содержащиеся в цитрусовых, борются с вредными свободными радикалами, замедляют процесс старения организма и защищают его от развития раковых клеток.

В ходе исследования полезных для здоровья свойств цитрусовых специалисты обнаружили, что в них содержится D-лимонен, входящий в состав эфирных масел. Как отмечают исследователи, это вещество обладает сильными противораковыми свойствами. Его высокое содержание придает цитрусовым свежий и ароматный аромат. Интересно, что больше всего D-лимонена можно найти в кожуре цитрусовых. Результаты исследования подтвердили, что регулярное добавление натертой кожи в любимые блюда снижает риск развития рака.

Другие экзотические фрукты, которые могут защитить наш организм от некоторых видов рака, включают манго, киви, каки, ​​гнату, инжир и ананас. Ради нашего здоровья мы должны также включить в свой рацион ягоды, клубнику, ежевику, чернику, аронию и черную смородину. В ягодах можно найти натуральные противораковые красители, дубильные вещества и множество витаминов и минералов. Эти виды продуктов улучшают состояние глаз, помогают при проблемах с пищеварением, снижают уровень холестерина и поддерживают правильное функционирование нашей сердечно-сосудистой системы.

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