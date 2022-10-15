Какие ошибки мы чаще всего допускаем во время завтрака: врачи предупредили об опасности

Завтрак насыщает нас необходимыми веществами и витаминами, запускает работу внутренних органов. Поэтому имеет значение, что мы едим на завтрак, в какое время и какой последовательности.

Хлопья с молоком или соком. Реклама нас научила, что хлопья — лучший завтрак. Но нет, так как такие завтраки делают путем экструзии — это когда муку, сахар и добавки превращают в однородную массу и формируют кусочки продуктов в виде шариков. Замените хлопья гранолой, которую можно приготовить самостоятельно.

Яичница с беконом. Это популярный вид завтрака, но в нем много жиров — растительное масло и жирный бекон. Сделайте вместо такой яичницы омлет с курицей и овощами: смешайте яйца с куриной грудкой и любыми овощами, посолите и разлейте в силиконовые формы для маффинов. Поставьте в духовку на 30-40 минут при 170-180 градусов.

Как ошибки мы чаще всего допускаем во время завтрака, рассказали в Meta.

Пара бутербродов с чашкой кофе или чая — привычный завтрак у многих людей. Но толку и пользы от такого завтрака нет, а лишние килограммы есть. Если уж очень хочется на завтрак бутерброд, то возьмите цельнозерновой хлеб, кусочек индюшки, огурец и зелень.

Не стоит на завтрак есть и сосиски — там минимум мяса и максимум жира, солей, фосфатов, нитрата натрия.

Сладкий йогурт. Такой продукт из супермаркета кроме фруктов чаще всего содержат добавки и сахар. Полезных веществ в них очень мало. Вместо йогурта сделайте смузи: нарежьте овощи и фрукты кусками, положите в пакет и положите в морозилку на 2 часа. Потом добавьте обезжиренное молоко, несладкий йогурт или фреш и взбейте.

Каши и мюсли быстрого приготовления. Каша на завтрак очень полезна и насытит организм углеводами. Но в каше быстрого приготовления много быстрых углеводов из-за сложной обработки.

Сварите обычную цельнозерновую овсяную кашу. Это займет 30 минут, но ваш организм получит все полезные компоненты.

Сладкие гренки или вафли содержат много растительного масла и сахара, а именно эти компоненты делают их вкусными. И вредными. Лучше возьмите лаваш, заверните в него немного сыра и зелени, банан, изюм и орехи, сладкую кукурузу, моцареллу и базилик. Обжарьте на сухой сковороде или запеките в вафельнице.

Но худшая ошибка — отказ от завтрака. Люди часто отказываются от завтрака по разным причинам: нет времени, нет аппетита, нет ничего подходящего на завтрак. В такой ситуации берите завтрак с собой. И люди, которые отказываются от завтрака, страдают ожирением чаще в 4,5 раза. Пропуск первой трапезы замедляет метаболизм и повышает аппетит.

Даже стакан воды, зеленый чай с ложкой меда и немного орехов будут лучше, чем ничего совсем.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.