Какие продукты ежедневно нужно класть на свою тарелку для более здорового кишечника

Если вы боретесь с проблемами пищеварения, вам, вероятно, не придется повторять дважды, что есть определенные продукты, которые могут ухудшить ситуацию, например молочные продукты, переработанный сахар и красное мясо. Однако, к счастью, есть продукты, которые могут творить чудеса со здоровьем вашего кишечника, в том числе один тип продуктов, который рекомендуют эксперты в области здравоохранения: ферментированные продукты.

Об этом пишет SheFinds.com.

Ферментированные продукты, от кимчи до корнишонов, не только вкусны; они также могут быть невероятными для вашего общего состояния здоровья благодаря полезным бактериям, которые они добавляют в ваш кишечник. Чтобы узнать больше обо всех их преимуществах и о том, как именно они могут способствовать общему оздоровлению, издание поговорило с экспертами по питанию и здоровью кишечника Паулиной Ли и Лизой Ричардс.

Польза ферментированных продуктов

Если вы что-нибудь знаете о здоровье кишечника, вы, вероятно, знаете кое-что о важности пробиотиков, которые Ли описывает как «живые микроорганизмы, которые приносят пользу для здоровья при употреблении, особенно для здоровья нашего кишечника». Лучший способ включить их в свой рацион — добавлять ферментированные продукты в свою тарелку каждый день. «Пробиотические ферментированные продукты могут помочь заселить хорошие бактерии в кишечнике, — говорит Ричардс. — Их можно принимать одновременно с пробиотическими добавками, и они станут отличным дополнением к любой диете».

Итак, как именно ферментированные продукты способствуют здоровью кишечника? Ли объясняет нам этот процесс: «Когда продукты ферментируются, создаются полезные бактерии, которые помогают расти и поддерживать наши здоровые кишечные бактерии», — говорит она. Это очень важно для вашего здоровья кишечника; все триллионы бактерий и микроорганизмов в вашем пищеварительном тракте составляют микробиом вашего кишечника, который требует правильного количества хороших бактерий для процветания. К счастью, «пробиотические продукты, подобные этим, содержат широкий спектр пробиотических штаммов, которые приносят полезные бактерии в кишечник».

Далее Ли говорит, что ферментированные продукты и пробиотики «могут также уменьшать связанные с кишечником воспалительные сигналы, которые способствуют воспалению, резистентности к инсулину, проблемам с регулированием уровня сахара в крови, плохому иммунитету и другим метаболическим дисбалансам» и могут даже помочь при таких кожных заболеваниях, как экзема, акне и псориаз.

Лучшие ферментированные продукты для здоровья кишечника

Итак, теперь, когда вы знаете, насколько мощным инструментом могут быть ферментированные продукты, когда дело доходит до здоровья кишечника, какие из них вам следует есть? Есть масса вариантов. Ли рекомендует добавлять кимчи в супы, картофель фри и рис, особенно если вы любите острую пищу. Кефир — еще один вариант, который отлично работает сам по себе в качестве десерта или перекуса, а также в качестве ингредиента заправок, соусов, смузи и многого другого! Другие отличные варианты включают мисо, квашеную капусту, чайный гриб и многое другое. Возможности практически безграничны.

В общем, когда ваше здоровье кишечника в порядке, это приносит пользу всему телу. Как отмечает Ричардс, «улучшая здоровье своего кишечника, вы возвращаете баланс в свою жизнь и предотвращаете/уменьшаете вздутие живота, несварение желудка, усталость, тошноту, газы, диарею, дрожжевые инфекции и общее недомогание». И употребление ферментированных продуктов — один из лучших и самых простых способов воспользоваться всеми этими преимуществами!

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