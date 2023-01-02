Какие продукты опасно есть после 40 лет: эксперты составили список

С возрастом темпы метаболизма снижаются, внутренние органы менее эффективно обрабатывают пищу, а состав гормонов меняется. Потому от ряда продуктов стоит отказаться.

С возрастом переваривать вредную пищу организму также становится все сложнее. Потому жирные и тяжелые продукты могут навредить организму и привести к увеличению веса.

Об этом пишет She finds.

Эксперты составили список продуктов, от которых стоит отказаться.

Фастфуд любят все, но для здоровья это худшее решение. Все блюда быстрого приготовления содержат большую дозу жира, натрия и вредных масел. Они станут гарантом увеличения веса, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Значительное количество трансжиров и насыщенных жиров оказывает влияние на показатели холестерина и повышает риск развития сердечных заболеваний. Конечно, один любимый бургер вас не убьет, но регулярное употребление такой пищи сильно навредит.

Полуфабрикаты при частом употреблении нарушают работу внутренних органов. Концентрация жиров и соли только усугубит эту проблему. Они делают пищу более вкусной, однако замедляют метаболизм. Последствия — прибавка веса, ожирение, высокое давление и больное сердце.

Проблема обработанной пищи заключается еще и в том, что она не содержит в себе никаких питательных веществ: они теряются при производстве, поэтому в организм поступают только пустые калории, умело осваиваемые на животе и бедрах.

Быстрые завтраки. Сладкие хлопья являются обработанной пищей, которая фатально влияет на здоровье, фигуру и темпы метаболизма. В них много сахара и рафинированных углеводов. Эти продукты, если их есть в больших количествах и постоянно, могут привести к ожирению, высокому кровяному давлению, диабету и сердечным заболеваниям.

Ранее «Курсор» сообщал, что песок может помочь в борьбе с ожирением.

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