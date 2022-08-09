Ученые назвали продукт, который помогает похудеть и нормализовать давление

По мнению ученых, похудение происходит из-за того, что арахис содержит значительное количество белка и клетчатки, которые помогают людям дольше чувствовать себя сытыми.

Эксперты выяснили, что, чтобы похудеть, стоит добавить в свой рацион арахис. Так, в новом исследовании эксперты пришли к выводу, что употребление слегка подсоленного арахиса два раза в день перед едой помогает снизить вес, нормализовать артериальное давление и приводит к более здоровому уровню глюкозы в организме.

Об этом пишет издание Earth.com.

Был проведен эксперимент, в котором участников поделили на две группы. Первая группа избегала употребления арахиса на протяжении полугода, а вторая съедала по 35 грамм этого продукта два раза вдень до приема пищи.

Как оказалось, вторая группа употребляла на 400 калорий больше, чем первая. Несмотря на это, люди из второй группы все равно сбросили больше веса.

По словам ученых, в слабосоленом арахисе мало натрия, также этот продукт содержит большое количество аминокислоты (аргинина), которая способствует расширению сосудов.

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