Каких продуктов следует избегать при повышенном давлении

При повышенном давлении необходимо пересмотреть свой рацион и ограничить в нем продукты, способные усугубить самочувствие. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться.
Об этом сообщает издание Ukr.media.
В первую очередь, постарайтесь не есть много сладостей, потому что в их составе много сахара и различных добавок, которые могут спровоцировать быстрое увеличение веса, что плохо отражается на многих системах организма.
Также не злоупотребляйте колбасой, потому что в ней много насыщенных жиров и химических соединений, вредящих здоровью. В колбасах содержится соль и консерванты, которые повышают уровень воспалительных процессов и затрудняют кровообращение.
Еще в списке оказался сыр. Этот продукт богат на соль и насыщенные жиры, способствующие повышению артериального давления. А натрий, входящий в его состав, задерживает в организме воду, провоцируя развитие воспалительных действий.
Кроме этого, гипертоникам нужно отказаться от напитков с кофеином. Их чрезмерное употребление повышает давление, потому что они обладают стимулирующим эффектом.
«Курсор» писал ранее, что потребление томатного сока может оказывать гипотензивный эффект при склонности к гипертонии.
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