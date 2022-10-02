Каких продуктов следует избегать при повышенном давлении

Если у вас диагностировали гипертонию, тебе нужно ограничить употребление в пищу определенных продуктов во избежание осложнений.

При повышенном давлении необходимо пересмотреть свой рацион и ограничить в нем продукты, способные усугубить самочувствие. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться.

Об этом сообщает издание Ukr.media.

В первую очередь, постарайтесь не есть много сладостей, потому что в их составе много сахара и различных добавок, которые могут спровоцировать быстрое увеличение веса, что плохо отражается на многих системах организма.

Также не злоупотребляйте колбасой, потому что в ней много насыщенных жиров и химических соединений, вредящих здоровью. В колбасах содержится соль и консерванты, которые повышают уровень воспалительных процессов и затрудняют кровообращение.

Еще в списке оказался сыр. Этот продукт богат на соль и насыщенные жиры, способствующие повышению артериального давления. А натрий, входящий в его состав, задерживает в организме воду, провоцируя развитие воспалительных действий.

Кроме этого, гипертоникам нужно отказаться от напитков с кофеином. Их чрезмерное употребление повышает давление, потому что они обладают стимулирующим эффектом.

«Курсор» писал ранее, что потребление томатного сока может оказывать гипотензивный эффект при склонности к гипертонии.

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