Какой доступный овощ может предотвратить рак и гипертонию

Ученые и медики советуют хотя бы пару раз в неделю включать в свой рацион свеклу.

Красная свекла обладает целым рядом полезных свойств, говорят врачи. Ее употребление может предотвращать некоторые проблемы со здоровьем, уменьшать количество вредных веществ и умножать полезные.

По мнению специалистов, регулярное употребление в пищу свеклы снижает риск появления воспалений, предотвращает гипертонию и накопление вредного холестерина в крови. Кроме того, свекла может предотвращать возникновение и рост раковых клеток в организме человека.

Свекла богата всеми необходимыми организму питательными веществами и органическими растительными соединениями, способными поддерживать оптимальное здоровье и защищать от различных болезней.

Регулировать уровень кровяного давления помогает свекольный сок, который содержит много органических нитратов. При попадании в кишечник они трансформируются в оксид азота. Благодаря ему кровеносные сосуды расширяются и давление нормализуется.

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