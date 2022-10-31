Какой известный напиток поможет снизить риск смерти

Ученые развеяли главный миф о том, что кофе является вредным напитком. Более того, в умеренных количествах его рекомендуют применять для профилактики онкологических болезней

Согласно результатам научного исследования, кофе может принести большую пользу.

Об этом пишет РБК-Украина.

Ученые связывают кофе со снижением риска ряда заболеваний, таких как: сахарный диабет 2 типа, болезни сердечно-сосудистой системы, рак предстательной железы.

Исследование, проведенное учеными Медицинского института Кек при Университете Южной Калифорнии, подтвердило: употребление 2-4 чашек в день снижает риск смерти на 18% по сравнению с людьми, которые кофе не пьют.

Также в кофе содержится огромное количество антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы, тем самым защищая здоровые клетки организма.

Кроме того, кофе:

снижает вероятность появления камней в желчном пузыре и почках

уменьшает риск заболевания раком толстой кишки

улучшает настроение и снижает вероятность клинической депрессии

предупреждает цирроз печени и болезнь Паркинсона

стимулирует работу сердца и активизирует обмен веществ

улучшает кровоснабжение и работу почек

положительно влияет на работу легких и снижает частоту приступов астмы

содержит витамин РР и минеральные вещества

повышает выносливость

помогает преодолевать сонливость

улучшает память и способность к концентрации внимания.

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