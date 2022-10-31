Какой известный напиток поможет снизить риск смерти

Согласно результатам научного исследования, кофе может принести большую пользу.
Об этом пишет РБК-Украина.
Ученые связывают кофе со снижением риска ряда заболеваний, таких как: сахарный диабет 2 типа, болезни сердечно-сосудистой системы, рак предстательной железы.
Исследование, проведенное учеными Медицинского института Кек при Университете Южной Калифорнии, подтвердило: употребление 2-4 чашек в день снижает риск смерти на 18% по сравнению с людьми, которые кофе не пьют.
Также в кофе содержится огромное количество антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы, тем самым защищая здоровые клетки организма.
Кроме того, кофе:
снижает вероятность появления камней в желчном пузыре и почках
уменьшает риск заболевания раком толстой кишки
улучшает настроение и снижает вероятность клинической депрессии
предупреждает цирроз печени и болезнь Паркинсона
стимулирует работу сердца и активизирует обмен веществ
улучшает кровоснабжение и работу почек
положительно влияет на работу легких и снижает частоту приступов астмы
содержит витамин РР и минеральные вещества
повышает выносливость
помогает преодолевать сонливость
улучшает память и способность к концентрации внимания.
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