Какой напиток помогает быстро снизить сахар в крови

Эксперты рассказали про напиток, которые рекомендуется употреблять людям, страдающим диабетом, потому что он снижает сахар.

Уровень глюкозы является важным показателем, отражающим состояние здоровья человека, поэтому его важно контролировать. Людям, у которых повышается сахар в крови, эксперты рекомендуют употреблять томатный сок.

Об этом сообщает издание Storinka.

Медики отметили, что напиток стоит употреблять за полчаса до приема пищи, в составе которой есть углеводы. Особенно он полезен для тех, у кого диагностирован сахарный диабет или преддиабетное состояние, поскольку у этой категории людей механизм контроля за уровнем глюкозы сильно затруднен.

Как правило, сахар в крови помогает регулировать инсулин, но он может быть не всегда быть доступен.

Исследователи рассказали, что выпитый стакан томатного сока перед употреблением продуктов с углеводами, может минимизировать их влияние на уровень сахара в крови.

«Курсор» писал ранее, что группа исследователей из Британии и Америки в ходе исследования выяснила, употребление какого напитка повышает мозговую активность. Оказалось, что речь идет о какао.

Еще мы писали, что ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что любители кофе рискуют сильно ослабить свое зрение. Так, по словам экспертов, из-за популярного напитка вырастает риск образования глаукомы.