Ученые назвали популярный напиток, из-за которого можно ослепнуть

Эксперты пришли к выводу: кофе действительно может стать виновником опасной болезни. Так, потенциально опасная доза горячего напитка — три и более чашек в день.

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что любители кофе рискуют сильно ослабить свое зрение. Так, по словам экспертов, из-за популярного напитка вырастает риск образования глаукомы.

Об этом пишет издание Express.

В статье сказано, что в кофе содержится большое количество кофеина. Из-за этого вещества в организме повышается артериальное давление, а также давление внутри глаз. Именно последний фактор может спровоцировать появление глаукомы.

Напомним, что эта болезнь поражает зрительный нерв. В поле зрение человека возникают слепые области, которые со временем становятся более объемными.

В новом исследовании приняли участие более 78 тысяч женщин и более 41 тысяч мужчин в возрасте старше 40 лет.

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