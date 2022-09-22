Врач перечислила самые полезные для поджелудочной железы блюда

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что эти блюда не усиливают нагрузку на орган и позволяют быстрее восстановить его функцию.

Поджелудочная железа — жизненно важный орган, отвечающий за производство многих ферментов. А значит его нужно беречь и употреблять блюда, которые будут помогать органу лучше выполнять свои функции.

Об этом сообщает издание Ura.news.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что в этот список входят белковые омлеты, а также творожные суфле-запеканки. Такие блюда не усиливают нагрузку на орган и позволяют быстрее восстановить его функцию при различных заболеваниях. Особенно важно придерживаться рекомендаций людям, у которых в анамнезе есть желчнокаменная болезнь. Еще полезны для поджелудочной железы свежие бананы.

А вот от овощей и фруктов, которые не прошли термическую обработку при проблемах с органом стоит отказаться. Также из рациона важно исключить вареные яйца и яичницу.

«Курсор» писал ранее, что врачи поделились подробной информацией о панкреатите – воспалении поджелудочной железы, тяжелые случаи которого могут быть опасными для жизни.

Еще мы писали, что поджелудочная железа — важный орган пищеварительной системы, который необходим для усвоения питательных веществ. Но есть напитки, регулярное употребление которых может ему нанести серьезный вред.

Напомним, что израильское медицинское открытие может помочь остановить распространение рака поджелудочной железы.