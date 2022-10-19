Какой утренний напиток следует пить каждый день, чтобы избавиться от воспалений

То, как вы начинаете свой день, может повлиять на общее состояние здоровья, поэтому выбор правильного напитка может иметь решающее значение.

Чтобы узнать больше о лучшем утреннем напитке, который успокаивает воспаление и помогает правильно начать свой день, SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения Эрин Куэнсе и Лиз Джейн. Они сказали, что зеленый чай — одно из лучших натуральных средств, которые вы можете употреблять на регулярной основе.

Выяснилось, что зеленый чай хорош не только для того, чтобы взбодриться кофеином по утрам. Этот восхитительный древний напиток действительно может творить чудеса с вашим здоровьем. От более чистой кожи до более плоского животика — преимущества практически безграничны — и это, прежде всего, благодаря противовоспалительным свойствам зеленого чая, которые исходят от всех антиоксидантов, которые он содержит.

«Зеленый чай богат антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений», — говорит Джейн. Антиоксиданты предлагают множество преимуществ для вашего тела. Она отмечает, что некоторые из них, предлагаемые зеленым чаем, могут «помочь уменьшить симптомы артрита, такие как боль в суставах и отек». Кроме того, эти противовоспалительные ингредиенты «защищают ваше сердце от повреждений, вызванных воспалением».

Особый тип антиоксидантов, обнаруженных в этом вкусном чае, известен как катехины. Куэнсе объясняет, как они подходят нам: «За катехинами стоит много биохимии, но в основном эти природные антиоксиданты защищают наши клетки от повреждений и образования свободных радикалов».

Без этого типа защиты вы можете подвергаться всевозможным рискам для здоровья, связанным с окислительным стрессом. И если вы действительно хотите обеспечить свой организм этим полезным ингредиентом, зеленый чай — один из лучших способов получить его. Как говорит Куэнсе, «чаи на самом деле являются самым богатым и наиболее изученным источником катехинов».

Ранее Курсор писал, что Землю накроет мощная двухдневная магнитная буря: названы опасные даты.