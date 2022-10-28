Кардиолог назвал худшие продукты для вашего сердца

Хотя существует множество факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы, одной из самых важных вещей, о которых следует помнить, является ваша диета.

Чтобы узнать больше о том, как диета влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и какие продукты вредны для сердца, SheFinds.com поговорили с кардиологом Ником Уэстом.

Он сказал нам, что есть два типа продуктов, на которые следует обратить внимание, — это продукты, содержащие сахар и насыщенные жиры.

Продукты с высоким содержанием сахара

Нам, вероятно, не нужно повторять вам дважды, что рафинированный сахар никогда не будет отличным вариантом для вашего общего состояния здоровья. Употребление слишком большого количества сладких продуктов может привести к таким проблемам, как увеличение веса, проблемы с пищеварением, воспаление и, по словам доктора Уэста, к сердечным заболеваниям.

«Известно, что повышенное потребление сахара с пищей увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца (стенокардию и сердечный приступ) и цереброваскулярные заболевания (инсульт)», — говорит он. По этой причине лучше максимально сократить потребление сладостей (в том числе обработанных сухих завтраков и даже кажущихся безобидными вариантов, таких как фруктовый сок), если вы хотите контролировать здоровье своего сердца.

К сожалению, искусственные подсластители не являются лучшей альтернативой. «Хотя искусственные подсластители были разработаны как более здоровая и низкокалорийная альтернатива сахару, они несут значительный риск в развитии тех же состояний, которые связаны с высоким потреблением сахара», — говорит доктор Уэст.

Насыщенные жиры

Помимо сахара, насыщенные жиры являются еще одним серьезным виновником сердечно-сосудистых заболеваний. Это потому, что они могут снизить уровень холестерина, повысив уровень «плохого» холестерина или холестерина, отличного от ЛПВП.

«Хронический избыток холестерина, отличного от ЛПВП, приводит к его накоплению в стенках кровеносных сосудов и может привести к сердечному приступу, инсульту, заболеванию почек и критической ишемии конечностей, что может потребовать ампутации», — объясняет он.

Если вы беспокоитесь о своем холестерине или о здоровье сердца в целом, всегда полезно свести к минимуму переработанное мясо, молочные продукты и жареную пищу. В целом, отказ от продуктов с высокой степенью переработки — лучший способ для вашего здоровья.

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