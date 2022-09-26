Климатический кризис меняет цвет нашей планеты — ученые

По словам ученых, в будущем голубые озера мира не будут такого цвета.

Изменение климата настолько сильно влияет на Землю, что быстро меняет цвет планеты. В новом исследовании ученые показали, как глобальное потепление превращает голубые озера в мутный зелено-коричневый цвет.

Новое исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

На цвет озера влияет множество факторов, в первую очередь уровень водорослей и отложений. Последние исследования также показывают, как температура воздуха, осадки, глубина озера и высота над уровнем моря также помогают определить оттенок озера.

Голубые озера составляют менее трети озер мира, а зелено-коричневые — оставшиеся две трети. Более голубые озера, как правило, более глубокие и находятся в более прохладных, высоких широтах с большим количеством осадков и зимним ледяным покровом, в то время как зелено-коричневые озера находятся в более засушливых регионах, внутри континентальных районов и вдоль береговых линий.

Заболоченные изменением климата, похоже, что эти редкие голубые озера становятся еще более необычными. Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл просмотрели более 5 млн спутниковых снимков Landsat-8, на которых подробно показаны 85 360 озер и водохранилищ со всего мира с 2013 по 2020 год, внимательно следя за изменением их цвета. Результаты их работы вы можете увидеть на этой интерактивной карте.

Ученые обнаружили, что количество голубых озер сокращается. Они считают, что причиной этого является повышение температуры, связанное с изменением климата, из-за которого в озерах размножаются водоросли. При этом, несмотря на микроскопические размеры, накопление водорослей может сильно изменить изменение массы озера.

«Более теплая вода, которая приводит к большему цветению водорослей, будет склонять озера к зеленому цвету», — пояснила в своем заявлении Кэтрин О’Рейли, водный эколог из Университета штата Иллинойс и автор нового исследования.

«Никто не хочет купаться в зеленом озере, поэтому с эстетической точки зрения некоторые из озер, которые мы могли всегда считать убежищем или духовными местами, могут исчезать по мере изменения цвета», — сказала О’Рейли.

Однако эстетические изменения — только начало неприятностей. Так как изменение цвета также указывает на то, как резко меняются эти экосистемы, что повлияет на дикую природу и людей, которые полагаются на них.

«Если вы используете озера для рыболовства, пропитания или питьевой воды, изменения качества воды, которые, вероятно, происходят, когда озера становятся более зелеными, вероятно, будут означать, что обработка этой воды будет более дорогой. Могут быть периоды, когда вода непригодна для использования, и виды рыб могут больше не обитать в этих водах», — добавила О’Рейли.

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