Кофе может защитить мозг от возрастных нарушений − ученые

Австралийские ученые установили, что у любителей кофе снижается риск развития возрастных когнитивных нарушений, что связано с более медленным накоплением в мозге амилоидных белков.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers of Aging Neuroscience, сообщает Technology Networks.

Специалисты установили связь между напитком и несколькими важными маркерами болезни Альцгеймера, анализируя данные крупного наблюдения за 200 австралийцами, которое продолжалось в течение десяти лет Университетом Эдит Коуэн. Они обнаружили, что участники без нарушений памяти и с более высоким потреблением кофе в начале исследования имели пониженный риск когнитивных нарушений, которые часто предшествуют болезни Альцгеймера, отметила ведущий автор статьи, доктор Саманта Гарденер.

Оказалось, что любители кофе менее подвержены изменениям области мозга, отвечающей за планирование, самоконтроль и внимание. Этот напиток может быть особенно полезен пожилым людям, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов, отметила Гарденер.

Подчеркивается, что авторы не ставили задачей определить оптимальную ежедневную дозу напитка, но, по их мнению, две чашки примерно по 240 грамм окажет положительный эффект на работу мозга.

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